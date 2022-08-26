Лукашенко заявил о переоборудовании белорусских самолетов под ядерное оружие

Фото: Администрация президента РФ

Белоруссия завершила переоборудование самолетов Су-24 под ношение ядерного оружия. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко в пятницу, 26 августа.

По словам главы государства, страны Запада сейчас должны осознать, что в случае обострения конфликта на Украине «никакие вертолеты, самолеты» их не спасут.

— Мы когда-то с (президентом России Владимиром — прим. «ВМ») Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово! — цитирует Лукашенко РИА Новости.

До этого эксперт Уэсли Калп заявил, что Россия располагает обширным арсеналом тактического ядерного оружия, заставляющим нервничать высокопоставленных генералов НАТО.

Большие территории и низкая плотность населения — главные преимущества РФ в случае гипотетической ядерной войны. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.