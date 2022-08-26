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Собянин осмотрел новое здание филиала детской поликлиники № 130 в Кунцеве

Лейла Алиева
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Собянин осмотрел новое здание филиала детской поликлиники № 130 в Кунцеве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, улица Академика Павлова, 40А Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 26 августа, осмотрел новое здание филиала № 3 Детской городской поликлиники № 130 в районе Кунцево.

— Одновременно в городе строится 20 поликлиник и одновременно реконструируется около сотни. Так что поликлиническая помощь на территории всей Москвы, надеюсь, после реализации этой программы значительно улучшится. Новые поликлиники уже строятся по новым стандартам, которые выработаны в городе с учетом мнения врачей и пациентов, — отметил он.

По словам мэра, строительство медицинского учреждения велось за счет городского бюджета и завершится к началу осени этого года. На данный момент идут работы по расстановке медицинского оборудования и мебели, а также осуществляется обучение персонала.

Уточняется, что в четырехэтажное здание площадью 5,3 тысячи квадратных метров переедет филиал № 3 Детской городской поликлиники № 130, после чего площадь поликлиники увеличится более чем в 2,5 раза.

В филиале будут вести прием педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед, детский хирург, а также откроются кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, электросветолечения и теплолечения, ЛФК и массажа и кабинет здорового ребенка, передает агентство городских новостей «Москва».

25 августа стартовали работы по благоустройству территории будущей поликлиники на 750 посещений в смену в районе Богородское. На прилегающей территории разместят парковки, площадки отдыха, информационные зоны, парк и зоны лечебно-оздоровительных занятий.

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