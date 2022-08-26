Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

The Hill: Подоляк назвал переговоры Украины и России смертным приговором

Лала Манушакян

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
The Hill: Подоляк назвал переговоры Украины и России смертным приговором
Фото: shutterstock

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сравнил переговоры с Россией со «смертным приговором». Об этом пишет в пятницу, 26 августа, американское издание The Hill.

Подоляк отметил, что Зеленский не настроен на какие-либо переговоры.

— Зеленский однозначно против (переговоров — прим. «ВМ»), — заявил советник украинского главы во время интервью, передает РИА Новости.

До этого Зеленский заявил, что предстоящий трибунал над пленными украинскими военными может стать поводом для отказа Киева продолжить переговоры с Москвой.

25 августа глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия обсудит возможность возобновления переговоров с Украиной, если Киев заявит о готовности к диалогу.

До этого 24 августа постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя выразил надежду, что конфликт на Украине разрешится с помощью переговоров после того, как цели специальной военной операции будут достигнуты. Он добавил, что первичным при этом должно быть именно выполнение целей и задач спецоперации, поставленных руководством страны.

Украина Спецоперации Владимир Зеленский Россия Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте