The Hill: Подоляк назвал переговоры Украины и России смертным приговором

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сравнил переговоры с Россией со «смертным приговором». Об этом пишет в пятницу, 26 августа, американское издание The Hill.

Подоляк отметил, что Зеленский не настроен на какие-либо переговоры.

— Зеленский однозначно против (переговоров — прим. «ВМ»), — заявил советник украинского главы во время интервью, передает РИА Новости.

До этого Зеленский заявил, что предстоящий трибунал над пленными украинскими военными может стать поводом для отказа Киева продолжить переговоры с Москвой.

25 августа глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия обсудит возможность возобновления переговоров с Украиной, если Киев заявит о готовности к диалогу.

До этого 24 августа постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя выразил надежду, что конфликт на Украине разрешится с помощью переговоров после того, как цели специальной военной операции будут достигнуты. Он добавил, что первичным при этом должно быть именно выполнение целей и задач спецоперации, поставленных руководством страны.