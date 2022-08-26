ВСУ вновь нанесли удары по Запорожской АЭС

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Украинские военные в очередной раз обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили власти Энергодара.

В результате четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов. При этом радиационный фон остался в норме, передает РИА Новости.

В этот же день ВСУ перебили последнюю, четвертую линию передачи электроэнергии из Запорожской АЭС — поставки оттуда сейчас невозможны. По словам главы военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, ЗАЭС в настоящее время снабжает электроэнергией только Запорожскую и Херсонскую области.

До этого эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» отметили, что Украина сознательно обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы создать критическую ситуацию и обвинить в этом Россию. При этом попадание в атомную электростанцию может стать причиной серьезного распространения радиации.

Также бывший начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью объектов атомной энергетики Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов добавил, что в случае попадания в ЗАЭС последствия могут быть самыми разными.