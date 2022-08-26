Напавший на члена СПЧ Каляпина мужчина обвинил его в домогательствах

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Мужчина, напавший на члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина, обвинил правозащитника в домогательствах. Об этом говорится в его заявлении в полицию, которое есть в распоряжении у «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва

По словам мужчины, он познакомился с Каляпиным в гостях на даче у их общего друга. В какой-то момент владелец участка уснул, и правозащитник предложил продолжить застолье у него в бане, на что получил согласие.

Во время растопки мужчины начали раздеваться, и Каляпин потрогал нового знакомого за ногу. Позже он схватил его за интимное место. В результате завязалась драка, которую разняли сотрудники полиции. По результатам анализов оба мужчины были пьяны.

Накануне стало известно, что Игорь Каляпин попал в больницу после нападения неизвестного в Нижегородской области. В пресс-службе СПЧ добавили, что у правозащитника диагностировали сотрясение мозга.

Позже сам Каляпин рассказал подробности инцидента. По его словам, инцидент случился в глухой деревне, куда его пригласили отмечать день рождения. Напавший на него мужчина представился сотрудником полиции.