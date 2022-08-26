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Захарова заявила, что Киев делает все для срыва поездки МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова заявила, что Киев делает все для срыва поездки МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Фото: МИД РФ

Продолжающиеся атаки Запорожской атомной электростанции (АЭС) со стороны украинских военных говорят о том, что Киев сделает все возможное для срыва поездки миссии МАГАТЭ на объект. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 26 августа.

— Это становится все более актуальным с учетом того, что украинские войска прямо сейчас наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. Получается, что киевский режим продолжает делать все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на объект. Эти расчеты не оправдаются, — сказала она.

Дипломат добавила, что Россия продолжит содействовать поездке МАГАТЭ. По ее словам, Москва сделает все необходимое, чтобы визит специалистов прошел безопасно и они могли выполнить поставленные задачи, передает пресс-служба МИД России.

До этого сообщалось, что украинские военные в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС. В результате удара четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов.

Ряд экспертов в беседе с «Вечерней Москвой» отметили, что Украина сознательно обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы создать критическую ситуацию и обвинить в этом Россию. При этом попадание в атомную электростанцию может стать причиной серьезного распространения радиации.

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