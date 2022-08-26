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Движение транспорта на Сокольнической площади перекроют с 30 августа

Лейла Алиева
Город
Движение транспорта на Сокольнической площади перекроют с 30 августа
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Сокольническая площадь Карта всех событий

Движение транспорта перекроют на Сокольнической площади из-за проведения строительных работ. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение будет перекрыто в период с 30 августа по 30 сентября круглосуточно на участке от улицы Сокольнический Вал до Русаковской улицы.

Движение транспорта на Сокольнической площади перекроют с 30 августа Фото: Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

До этого сообщалось, что схема движения транспорта изменится на участке Киевского шоссе в ТиНАО с 29 августа в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей.

С 01:30 до 05:30 с 29 по 31 августа для работ будет частично занята одна полоса на участке съезда с Центральной улицы на 29-й километр Киевского шоссе, а с 12 по 14 сентября — на участке Киевского шоссе в районе съезда в деревню Мешково.

Кроме того, в связи с проведением 44-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в районе Большого Путинковского переулка ограничат движение с 26 августа по 2 сентября.

Транспорт Восточный административный округ (ВАО) Район Сокольники
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