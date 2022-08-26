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«Ядерная война и смерть»: диетолог назвал самые опасные для сердца продукты

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
«Ядерная война и смерть»: диетолог назвал самые опасные для сердца продукты
Фото: Unsplash

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал о самых опасных для сердца продуктах.

— Есть очень опасная группа жирно-сладких продуктов. Это просто ужас, ядерная война и смерть для сердца, — отметил он.

По словам специалиста, к таким продуктам относятся мороженое пломбир, торты, выпечка, конфеты и шоколад, в котором содержатся трансжиры. Сахар влияет на воспаление сосудистой стенки и высокий уровень инсулина в крови, что может вызвать атеросклероз или гипертонию.

Трансжиры также стимулируют развитие атеросклероза и делают его нестабильным, то есть резко повышают вероятность осложнений атеросклероза: тромбоз магистральных артерий, например, коронарных артерий с развитием инфаркта, или тромбоз артерий с последующим развитием инсульта, передает «Москва 24».

До этого Гинзбург рассказал «Вечерней Москве» о способах избавления от сахарной зависимости. Диетолог отметил, что когда формировались инстинкты человека, существовал дефицит питания. В этот период все, что могло очень быстро дать энергию, становилось лакомым, изысканным, в том числе и сладкие продукты.

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