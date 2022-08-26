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Свыше 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Лейла Алиева
Город
Свыше 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, 1А Карта всех событий

В столичных аэропортах задержали и отменили 21 рейс. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» в пятницу, 26 августа.

Во Внукове задержали четыре рейса и два отменили. При этом в аэропорту Домодедове восемь рейсов задержано. А в Шереметьеве задерживаются семь рейсов, отмечается на сайте.

До этого стало известно, что режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 4 сентября. Ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Аэрофлот» ввел специальный тариф для пенсионеров на свои рейсы и на рейсы авиакомпании «Россия» из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска в другие города России и обратно.

Покупка пенсионного билета доступна для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. При этом граждане преклонного возраста могут получить дополнительную скидку 25 процентов, если вместе с ними будут путешествовать дети от двух до 12 лет.

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