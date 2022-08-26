Замдекана МГУ 94 раза перевела деньги мошенникам, лишившись около двух миллионов рублей

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мошенники выманили около двух миллионов рублей у заместителя декана одного из факультетов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщили в пятницу, 26 августа, в Telegram-канале SHOT.

Женщине сначала позвонили якобы из правоохранительных органов и Центробанка. Мошенники сообщили, что ее счета находятся в опасности и у нее в скором времени спишут все средства. О звонках женщина никому не стала рассказывать.

Потом ей сказали, что необходимо снять в банке полмиллиона с одного счета, а с другого, где хранилось почти 1,5 миллиона рублей, в банкомате. После этого злоумышленники заставили замдекана МГУ перевести все деньги на безопасный счет — всего она совершила 94 трансакции.

В настоящее время по факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

26 августа сообщалось, что несколько москвичей пожаловались на турагента, который оставил их без денег и путевок. Турагент, выезжавший для оформления документов на дом, присваивал деньги себе, а покупатели оставались без поездок.