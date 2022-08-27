Британка назвала «катастрофой» свое решение принять беженцев с Украины

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Жительница Великобритании рассказала журналистам о своем негативном опыте по приему семьи беженцев с Украины, назвав свое решение «катастрофой».

Мать-одиночка Клара Магуайр из города Пул приютила у себя женщину с дочкой. По словам британки, украинка зарабатывала почти 700 фунтов в месяц (49,5 тысячи рублей), еще столько же получала в виде детских пособий. При этом Магуайр освободила для гостей две спальни, «возила их повсюду», в том числе по врачам, а также ездила с ними в польский супермаркет, так как украинки «не ели британскую еду». Кроме того, гости отказывались выгуливать с ними собак и вместе садиться за стол.

— Хуже всего то, что после всего, что мы подготовили и предоставили им свой дом, мы так и не получили ни одного слова благодарности. Они не собирались интегрироваться и не понимали, как важно быть благодарными. Это было ужасно, — отметила британка.

При этом, по словам Магуайр, ей до сих пор не заплатили грант в размере 350 фунтов стерлингов (24,7 тысячи рублей), который выдавали каждой принимающей семье, сообщает издание The Daily Mail.

Женщина призналась, что после всего пережитого чувствует себя «недооцененной и полностью использованной». Она пообещала «никогда больше» не принимать беженцев. Также британка назвала свой опыт «катастрофой».

В статье издания отмечается, что данный случай является одним из растущего числа ситуаций, когда британцы выходят из программы для беженцев из-за разрыва отношений с гостями с Украины.

25 августа сообщалось, что около 25 процентов британских семей, подписавшихся на правительственную программу по размещению беженцев с Украины, откажутся от участия в ближайшие несколько недель из-за нехватки финансовых средств на фоне роста инфляции и счетов за электричество. Участники проекта помощи украинцам сообщают, что из-за серьезного финансового кризиса в стране им с каждым днем становится все труднее заботиться об иммигрантах.