Ученые назвали три симптома инфаркта, которые могут появиться за месяц до приступа

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Чтобы предупредить сердечно-сосудистую катастрофу, нужно внимательно прислушиваться к своему организму. В некоторых случаях он бьет тревогу заранее. Об этом сообщили европейские ученые.

Они отметили, что на спасение человека с инфарктом есть не так много времени. Несмотря на все достижения современной медицины, многие пациенты с инфарктом умирают в первые семь дней заболевания. И чаще всего виной тому становится несвоевременная помощь.

По словам специалистов, некоторые признаки появляются аж за месяц до сердечного приступа. Ученые проанализировали состояние 500 женщин, которые перенесли инфаркт. Выяснилось, что 95 процентов пострадавших за месяц до приступа страдали от сильной усталости, одышки и проблем со сном.

Кроме того, специалисты выяснили, что от боли в груди — главного симптома сердечного приступа — мужчины страдают чаще женщин, пишет издание Express.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал о самых опасных для сердца продуктах. По словам специалиста, к таким продуктам относятся мороженое пломбир, торты, выпечка, конфеты и шоколад, в котором содержатся трансжиры. Сахар влияет на воспаление сосудистой стенки и высокий уровень инсулина в крови, что может вызвать атеросклероз или гипертонию.