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Теннисистка Касаткина вышла в финал турнира в канадском Гранби

Юлия Курганова
Спорт
Теннисистка Касаткина вышла в финал турнира в канадском Гранби
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила французскую спортсменку Диан Парри в полуфинале турнира в канадском Гранби (WTA-250).

Матч длился 63 минуты. Касаткина выиграла с разгромным счетом в двух сетах 6:2, 6:0.

В финале российская теннисистка встретится с выступавшей ранее за Россию австралийкой Дарьей Сэвилл (Гавриловой). Соперница Касаткиной вышла в финал после отказа от участия в турнире украинки Марты Костюк.

8 августа Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир категории WTA 500 в американском Сан-Хосе. Она одержала победу над теннисисткой Шелби Роджерс из Соединенных Штатов. Матч закончился со счетом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 в пользу российской спортсменки, которая была посеяна на турнире под седьмым номером. Американская теннисистка выступала без номера посева. Россиянка выиграла первый турнир в этом году.

Касаткиной 25 лет, она занимает 12-е место в рейтинге WTA — самое высокое на данный момент среди теннисисток из России. На ее счету теперь пять титулов WTA.

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