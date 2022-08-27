«Для многих это неожиданность»: друг Прилучного рассказал, почему актер так быстро женился

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Друг актера Павла Прилучного назвал пикантную причину, по которой артист так стремительно женился на коллеге по цеху Зепюр Брутян. Он рассказал, что на церемонию бракосочетания звезда «Мажора» пригласил только самых близких.

— Всего собралось человек 60-70. Были и родители невесты, и мама жениха, которую Зиппи то и дело трогательно брала за руку. Все прошло душевно, по-семейному, с соблюдением армянских традиций: были и национальные песни, и танцы, и шашлык на столах, — поведал гость праздника.

Мужчина отметил, что Прилучный без ума от своей жены. Брутян из хорошей семьи и чтит армянские традиции, согласно которым девушка не может вступать в интимные отношения до брака.

— Для многих это неожиданность, но армянские девушки даже в Москве до сих пор выходят замуж девственницами. На 100 процентов уверен, что так было и в этом случае. Именно поэтому Паша так быстро женился. И поэтому будет особенно ценить свою супругу, для которой он стал первым мужчиной, — рассказал друг актера изданию KP.RU.

25 августа актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли пышную свадьбу. Детей актера от бывшей жены Агаты Муцениеце на празднике не было, ее самой тоже. Актриса сейчас сосредоточена на новых проектах и за личной жизнью экс-мужа не следит. Только вот в Сети на артистку обрушилась волна критики от пользователей, мол, не смогла наладить отношения с отцом своих детей и вернуть его в семью.