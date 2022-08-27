Синоптики пообещали жаркую и сухую погоду в Москве 27 августа

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В субботу, 27 августа, столичный регион останется на западной периферии антициклона. При переменной облачности удержится жаркая, преимущественно сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 30–32 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 29–32 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 30 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Московском регионе по-прежнему жаркая и сухая погода, ультрафиолетовый индекс, несмотря на переменную облачность, высокий, повышенный фон атмосферного давления. Наиболее неблагоприятными для метеозависимых людей с проблемами здоровья остаются условия погодной гипоксии (содержание кислорода в приземном воздухе ниже нормы почти на 19–23 единицы) и духоты с перегревом.

Такая погода влияет на общее состояние, провоцирует сосудистые нарушения, психологический дискомфорт, снижает умственную и физическую работоспособность. Особенно тяжело приходится людям с заболеваниями, при которых имеются симптомы хронической кислородной недостаточности, людям старшего возраста и маленьким детям.

Нужно ограничить пребывание на воздухе в дневные часы, прогулки перенести на поздний вечер, строго соблюдать назначенные врачом лечебно-профилактические мероприятия.

В эти выходные столичный регион все еще будет находиться под влиянием стационарного антициклона, что гарантирует сохранение высоких температур. «Вечерняя Москва» узнала у научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда о погоде в выходные и возможных осадках.