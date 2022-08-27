Замгенсека ООН сообщила, что конференция ДНЯО не смогла принять документ из-за темы Украины

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Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не удалось принять консенсусный итоговый документ из-за темы конфликта на Украине. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по разоружению Идзуми Накамицу в субботу, 27 августа.

— Должна отметить, что эта Обзорная конференция проводилась в весьма конкретной атмосфере. И, думаю, что это влияние было весьма большим, — сказала она.

Замгенсека уточнила, что в основном причиной, почему конференция ДНЯО не смогла прийти к консенсусу, стал вопрос последствий ситуации на Украине, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли принять итоговый документ. Отмечается, что на предыдущей встрече, которая состоялась в 2015 году, окончательное решение также не было согласовано.

Соединенные Штаты заявили, что ответственность за отсутствие консенсуса по итоговому документу обзорной конференции ДНЯО несет Россия. По словам спецпредставителя американского президента по ядерному нераспространению Адама Шейнмана, на окончательное решение повлияли внесенные «в последние минуты» российской стороной изменения.