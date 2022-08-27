«Оранжевый» уровень опасности из-за риска возгораний продлили в Москве до 28 августа

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В столичном регионе до 28 августа продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров. Об этом свидетельствуют данные сайта Гидрометцентра России, опубликованные в субботу, 27 августа.

— «Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — говорится в сообщении.

Уточняется, что предупреждение о пожароопасности будет действовать до 23:00 28 августа. Кроме того, в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха и аномально жаркой погоды. Предупреждение действует до 20:00 27 августа и 14:00 28 августа соответственно. Аналогичная ситуация наблюдается в Подмосковье, отметили на сайте Гидрометцентра.

До этого сообщалось, что в субботу, 27 августа, столичный регион останется на западной периферии антициклона. При переменной облачности удержится жаркая, преимущественно сухая погода.

«Вечерняя Москва» узнала у научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда о погоде в эти выходные и возможных осадках. По его словам, 27 и 28 августа прогнозируется такая же жаркая погода, как в предыдущие несколько недель.