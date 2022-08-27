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Синоптик предупредил москвичей о 32-градусной жаре в городе 27 августа

Александр Афонин

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Синоптик предупредил москвичей о 32-градусной жаре в городе 27 августа
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В субботу, 27 августа, в столице ожидается облачная погода, столбики термометров достигнут отметку 32 градуса выше нуля, при этом осадков не ожидается. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков, местами, к сожалению, вновь возможны ухудшения видимости и качества воздуха из-за дыма лесных пожаров, так как ветер юго-восточный, скорость его до восьми метров в секунду, — сказал он.

Синоптик добавил, что атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет плюс 30–32 градуса, а в Подмосковье — 28–33 градуса тепла. По словам Леуса, показатель на семь–восемь градусов выше климатической нормы, передает РИА Новости.

«Вечерняя Москва» узнала у научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда о погоде в эти выходные и возможных осадках. По его словам, 27 и 28 августа прогнозируется такая же жаркая погода, как в предыдущие несколько недель. Однако рекордных температур, по прогнозу синоптика, ждать не стоит.

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