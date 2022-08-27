Появились подробности инцидента с избиением мужчины тремя девочками-подростками в Тюмени

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Инцидент между школьницами и мужчиной в Тюменской области произошел в результате конфликта на железнодорожном вокзале. Об этом стало известно в субботу, 27 августа.

Уточняется, что в здании вокзала неизвестный мужчина выхватил телефон у одной из девочек. В результате подростки начали избивать его и снимать происходящее на телефон.

Позже пострадавшего обнаружили с множественными травмами различной степени тяжести. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, гематомы, закрытую черепно-мозговую травму и другие ранения. Мужчину госпитализировали, в больнице ему удалили селезенку.

В процессе расследования выяснилось, что пострадавший является инвалидом второй группы. Он работал кассиром в туалете вокзала. Кроме того, по данным Telegram-канала РЕН ТВ, одна из участниц избиения состоит на профилактическом учете.

Накануне сообщалось, что в тюменском селе три девочки-подростка избили и изнасиловали мужчину. Они рассказали, что мужчина проехал свою остановку и остался ночевать на вокзале, дожидаясь следующего поезда. Подростки утверждают, что пострадавший — сексуальный маньяк и домогался их.