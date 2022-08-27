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В России выявили 47 093 новых случая коронавируса за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 47 093 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 47 093 новых случая COVID-19. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За сутки в стране от коронавируса скончалось 90 человек, еще 4354 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения от коронавирусной инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 32 642 человека, отмечается на сайте.

В России выявили 47 093 новых случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов выразил мнение, что формат проведения 1 сентября может быть изменен по причине распространения коронавируса. Не исключается, что в условиях роста числа заражений власти регионов России станут переводить школьников на дистанционный формат обучения.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что эффективность масочного режима не доказана, а потому его введение не может повлиять на распространение коронавируса. Он добавил, что не было проведено каких-либо серьезных исследований, подтверждающих эффективность ношения масок.

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