В России выявили 47 093 новых случая коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 47 093 новых случая COVID-19. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».
За сутки в стране от коронавируса скончалось 90 человек, еще 4354 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.
При этом после прохождения лечения от коронавирусной инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 32 642 человека, отмечается на сайте.
Накануне первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов выразил мнение, что формат проведения 1 сентября может быть изменен по причине распространения коронавируса. Не исключается, что в условиях роста числа заражений власти регионов России станут переводить школьников на дистанционный формат обучения.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что эффективность масочного режима не доказана, а потому его введение не может повлиять на распространение коронавируса. Он добавил, что не было проведено каких-либо серьезных исследований, подтверждающих эффективность ношения масок.