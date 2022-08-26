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В Госдуме допустили изменение формата 1 сентября из-за коронавируса

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Госдуме допустили изменение формата 1 сентября из-за коронавируса
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Формат проведения 1 сентября может быть изменен по причине распространения коронавируса, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов.

Ежедневно в России выявляют десятки тысяч новых случаев заражения COVID-19. Не исключается, что в условиях роста числа заражений власти регионов РФ станут переводить школьников на дистанционный формат обучения, отметил парламентарий.

По словам Тумусова, при подобном сценарии может измениться формат проведения Дня знаний, поскольку образовательным учреждениям придется отказаться от традиционных праздничных линеек.

— Нас уже беспокоят данные о заболевших по стране, а если будет 100–120 тысяч случаев COVID-19 в день, то тогда надо будет действовать жестче. Как именно? Мы сможем решить, если это произойдет, — пояснил депутат в интервью радио Sputnik.

Накануне заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что эффективность масочного режима не доказана, а потому его введение не может повлиять на распространение коронавируса.

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