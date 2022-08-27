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«Категорически запрещено»: насколько опасны змеи в подмосковных лесах

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Категорически запрещено»: насколько опасны змеи в подмосковных лесах
Фото: pixabay.com

В подмосковных лесах наблюдается повышенная активность змей в связи с аномальными температурами воздуха. «Вечерняя Москва» обсудила с терапевтом Ириной Ярцевой, насколько опасны пресмыкающиеся, какие меры предосторожности необходимо предпринять при встрече с ними и что делать, если змея укусила человека.

По словам специалиста, подобная активность змей, которая сейчас наблюдается в лесах Подмосковья, не представляет особой опасности для человека.

— Прямой опасности в их активности нет, просто считается, что в это время года она уже угасает, но из-за аномально жаркой погоды змеи все еще активны в нашем регионе, — объяснила Ярцева.

Также она отметила, что пресмыкающееся никогда не нападет без причины, потому что является пугливым существом, которое атакует человека только в случае, если чувствует опасность.

— Если человек бежит, громко топает или отпугивает змею звуком палок, змея скроется. Поэтому в парках и на специальных дорожках для человека в лесу, змею встретить сложно, — поделилась врач.

Ярцева добавила, что при желании людей выйти в лес за грибами или ягодами рекомендуется надевать закрытую обувь, плотные штаны и издавать громкие звуки (топот, стук палками).

Также терапевт объяснила, что необходимо предпринять, если змея укусила человека.

— Нужно сразу обратиться за помощью к специалисту, чтобы получить специальные противоядные препараты. Самостоятельно рекомендуется сразу приложить лед к месту укуса. Чем быстрее будет приложен лед, тем медленнее будет распространяться яд в организме, — прокомментировала собеседница «ВМ».

Специалист отметила, что распространенное мнение о том, что при укусе змеи необходимо быстро высосать яд из раны, является ложным. Это категорически запрещено делать, так же, как и пытаться выдавить яд руками.

Также эксперт рассказал переносчиками каких серьезных заболеваний являются гигантские испанские слизни, которые были найдены в парках столицы.

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