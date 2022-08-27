Нужно ли делать 1 сентября выходным днем

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

1 сентября присутствие родителей с детьми школьного возраста желательно лишь в первой половине дня, полноценный выходной был бы полезен для родителей первоклассников. Однако при необходимости большинство родителей и сейчас может договориться с работодателем об отгуле. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Как отметила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, общегосударственный выходной 1 сентября не имеет большого смысла.

— Насчет того, чтобы всем сделать выходной — думаю, в этом нет нужды. Дети в старших классах сами ходят в школу, там не нужно присутствие родителей. С утра можно, конечно, прийти на торжественную линейку, тем более, там происходит поднятие флага, гимн — торжественность этого дня вернулась. В последние годы все пытались превратить 1 сентября в обычный школьный день, даже фактически не было общешкольных линеек несколько лет подряд. Это было печально, — рассказала Леткова.

Аналогичное мнение высказал главный редактор «Учительской газеты», член Общественного совета при Министерстве просвещения РФ Арслан Хасавов. По его словам, торжественная церемония 1 сентября длится недолго, после нее начинается образовательный процесс. Весь рабочий день родителей обучающихся церемония не занимает, подчеркнул эксперт.

Если есть необходимость, родители могут договориться об отгуле со своими работодателями, уверен Хасавов.

— Я думаю, что все работодатели, если это не тяжелое производство или военный объект, с пониманием относятся к опозданию на рабочее место 1 сентября. Не вижу необходимости делать выходной. Тем более сегодня родители могут прийти и посетить линейку, часто они так и делают. Нет глобального тренда, что они хотят, но не могут — все договариваются со своими работодателями, — объяснил специалист.

По мнению Летковой, отгул на законодательном уровне 1 сентября можно было бы предоставлять родителям первоклассников или учеников начальных классов в целом: они приходят в школу на короткое время, их нужно быстро встречать. Не у всех родителей есть возможность договориться об этом со своим работодателем, резюмировала эксперт.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил в Министерство труда и социальной защиты предложение сделать 1 сентября выходным днем.

По его словам, нередко День знаний проходит тяжело для родителей, которым нужно одновременно собрать ребенка в школу и отправиться на работу, а затем отметить праздник.