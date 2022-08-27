Путин разрешил жителям Донбасса и Украины бессрочно находиться в России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в стране без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото- и медосвидетельствования.

— Постановляю установить, что граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, — говорится в документе.

Для этого им нужно будет пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и медосвидетельствование на употребление наркотиков, психотропных веществ, инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции, отмечается на официальном портале правовой информации.

Кроме того, Путин подписал указ о соцвыплатах людям, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину, приехавшим в страну. Уточняется, что под действие документа подпадают граждане, приехавшие в Россию после 18 февраля.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил «Вечерней Москве», что создание законопроекта, регулирующего условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в России позволит упростить жизнь не только мигрантам, но и россиянам. При этом эксперт уточнил, что данная инициатива дает абсолютно равные права всем людям, пребывающим на территории страны.