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В Музее Победы расскажут о путешествиях на Крайний Север

Анастасия Колоскова
Город
В Музее Победы расскажут о путешествиях на Крайний Север
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Встреча с популярными блогерами пройдет в Музее Победы 27 августа в рамках акции «Ночь кино». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Участниками мероприятия станут путешественница Таня Мотаня и ее друг Макс, которые расскажут, как провести выходные за Полярным кругом. Зрителям покажут фильм о путешествии на Ямал, после чего они смогут задать интересующие их вопросы.

Гости встречи узнают, как выжить в тундре без связи, почему по улицам Салехарда бродят шаманы, а также что можно привезти с Ямала. Кроме того, они получат ответ на вопрос о том, как покорить бескрайний Север и успеть в офис к понедельнику.

До этого сообщалось, что филиал Музея Победы музей «Главные оружейные реликвии армии» впервые примет участие в акции «Ночь кино», которая пройдет 27 августа.

Зрители увидят картину «Чемпион мира», которая расскажет о легендарном поединке между чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым и гроссмейстером Виктором Корчным. Принять участие в акции, как уточняется, смогут все посетители музея.

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