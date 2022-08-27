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Движение по одной из улиц в Москве перекрыли из-за угрозы падения крана

Василий Плиткин
Происшествия
Движение по одной из улиц в Москве перекрыли из-за угрозы падения крана
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Добролюбова Карта всех событий

Движение на одной из улиц в Бутырском районе перекрыли из-за рисков падения башенного крана. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 27 августа.

— В связи с угрозой падения башенного крана на улице Руставели, дом 14, перекрыто движение по улице Добролюбова в районе ЧС, — говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршрут, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что двое рабочих застряли на башенном кране в результате его частичного обрушения в Бутырском районе. Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Руставели, дом 14, строение 1.

По предварительным данным МЧС, в результате инцидента погиб один человек. Специалисты проводят необходимые аварийно-спасательные работы, чтобы эвакуировать других рабочих с крана.

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