Москвичей пригласили в вольерный комплекс «Дом лани» в Зеленограде

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Зеленоград, Никольский проезд, 2 Карта всех событий

Москвичи могут увидеть кроликов и одомашненных птиц, посетить амфитеатр-лекторий и галерею с фотоэкспозицией об обитателях природных территорий в вольерном комплексе «Дом лани» в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в субботу, 27 августа.

— Его главные обитатели — лани европейские — проживают в лесной части вольера. Круглый год изящными оленями можно полюбоваться со смотровой площадки, — говорится в сообщении.

После пополнения в семье ланей, которое произошло летом, в комплексе обитают шесть взрослых особой и трое малышей. «Дом лани» работает ежедневно с 10:00 до 17:00, передает Telegram-канал комплекса.

25 августа в Москве завершился ежегодный летний учет выводков водоплавающих птиц. Так, за три месяца на природных территориях появилось около 750 птенцов в 142 выводках.

Среди них — 559 птенцов кряквы, 98 огарей, 18 хохлатых чернетей, пять гоголей обыкновенных, 24 чомги, 21 лысуха и 20 камышниц.