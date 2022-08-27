Стала известна причина инцидента с башенным краном в Москве

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Россия, Москва, улица Руставели Карта всех событий

Смертельный инцидент на стройке в Бутырском районе произошел из-за грубого нарушения техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика «ПИК» в субботу, 27 августа.

— Подрядная организация осуществляла монтаж крана. В результате грубого нарушения техники безопасности один из рабочих этой организации упал, двое других были пристегнуты, и их жизни ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

Действия подрядчика «ПИК» расследует вместе с компетентными органами, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что двое рабочих застряли на башенном кране в результате его частичного обрушения в Бутырском районе. Уточняется, что инцидент произошел на улице Руставели.

По данным МЧС, в результате инцидента погиб один человек. После проведения аварийно-спасательных работ с крана были спасены двое рабочих.