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В Болгарии отказались вести переговоры с Газпромом о новом соглашении

Анастасия Колоскова
Экономика
В Болгарии отказались вести переговоры с Газпромом о новом соглашении
Фото: shutterstock

Болгария не станет вести диалог о новом договоре с Газпромом, ограничившись переговорами в рамках действующего соглашения. Об этом в субботу, 27 августа, заявил болгарский вице-премьер по экономической политике технического правительства Христо Алексиев.

— Представители Еврокомиссии были ознакомлены с подходом технического правительства по обеспечению поставок природного газа в краткосрочный и долгосрочный период. Долгосрочный план предусматривает объявление международных торгов по поставкам сжиженного газа, — сказал чиновник.

Уточняется, что техническое правительство запустит процедуру, однако решение о заключении подобного договора примет новое правительство. Болгария подтвердила заинтересованность в участии в механизме совместной закупки энергоносителей, созданных в рамках Энергетической платформы ЕС, передает ТАСС.

До этого министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов сообщил, что страна готова начать переговоры о поставке газа, о чем проинформировала Газпром. Он уточнил, что страна предложит ряд изменений по условиям контракта с учетом сложившейся ситуации.

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