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«Жалко девчонку»: Прилучный заявил, что у него не было романа с Карпович

Юлия Курганова
Общество
«Жалко девчонку»: Прилучный заявил, что у него не было романа с Карпович
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Актер Павел Прилучный заявил, что никогда не был парой с коллегой по цеху Мирославой Карпович. Близкие отношения с ней после развода с первой женой Агатой Муцениеце он отрицать не стал, но отметил, что они никогда заявляли о своем романе.

Артист добавил, что очень сочувствует Карпович, потому что в свое время многие пользователи называли ее разлучницей и жестко травили в социальных сетях.

— Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, — сказал Прилучный в интервью на Youtube-канале Надежды Стрелец.

Об отношениях Прилучного и Карпович заговорили почти сразу после скандального развода актера. Пара не подтверждала и не опровергала слухи, личную жизнь не афишировала. При этом их видели вместе на отдыхе в Крыму, а в день рождения артист устроил девушке романтический сюрприз — красивый завтрак с живой музыкой и вертолетную прогулку.

Друг Прилучного назвал пикантную причину, по которой артист так стремительно женился на коллеге по цеху Зепюр Брутян. Он рассказал, что на церемонию бракосочетания звезда «Мажора» пригласил только самых близких.

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