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Первая ракетка России Касаткина выиграла турнир WTA в Канаде

Юлия Курганова
Спорт
Первая ракетка России Касаткина выиграла турнир WTA в Канаде
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская спортсменка Дарья Касаткина в субботу, 27 августа, одержала победу над австралийкой Дарьей Сэвилл в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Гранби.

Матч закончился со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки, получившей на турнире первый номер посева. Сэвилл была посеяна под девятым номером.

Российская теннисистка выиграла второй турнир в этом сезоне, ранее она стала победительницей соревнований в американском Сан-Хосе.

Касаткиной 25 лет. Она занимает десятое место в рейтинге WTA — самое высокое на данный момент среди российских теннисисток. Теннисистка завоевала шестой титул под эгидой организации.

Турнир в Гранби относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии «хард», его призовой фонд составил 251 тысячу долларов.

27 августа российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Соединенных Штатах. 23-летняя спортсменка обыграла теннисистку из Белоруссии Александру Саснович в финале турнира WTA-250 в Кливленде. Самсонова одержала победу со счетом 6:1, 6:3.

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