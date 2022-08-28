Российская теннисистка Самсонова выиграла турнир WTA в Соединенных Штатах

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Соединенных Штатах в субботу, 27 августа.

23-летняя спортсменка обыграла теннисистку из Белоруссии Александру Саснович в финале турнира WTA-250 в Кливленде. Самсонова одержала победу со счетом 6:1, 6:3. Матч продлился 72 минуты.

В полуфинале Самсонова обыграла американскую теннисистку Бернарду Пера со счетом 6:1, 6:2.

Самсонова занимает 45-е место в рейтинге WTA. Ее оппонентка в финале — 36-я ракетка мира.

Россиянка в третий раз в карьере стала победительницей на турнире под эгидой WTA. 7 августа она была сильнейшей на турнире WTA-250 в Вашингтоне.

27 августа российская теннисистка Дарья Касаткина победила французскую спортсменку Диан Парри в полуфинале турнира в канадском Гранби (WTA-250). Матч длился 63 минуты. Касаткина выиграла с разгромным счетом в двух сетах 6:2, 6:0.

8 августа Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир категории WTA 500 в американском Сан-Хосе. Она одержала победу над теннисисткой Шелби Роджерс из Соединенных Штатов.