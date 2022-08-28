Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российская теннисистка Самсонова выиграла турнир WTA в Соединенных Штатах

Юлия Курганова
Спорт
Российская теннисистка Самсонова выиграла турнир WTA в Соединенных Штатах
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Соединенных Штатах в субботу, 27 августа.

23-летняя спортсменка обыграла теннисистку из Белоруссии Александру Саснович в финале турнира WTA-250 в Кливленде. Самсонова одержала победу со счетом 6:1, 6:3. Матч продлился 72 минуты.

В полуфинале Самсонова обыграла американскую теннисистку Бернарду Пера со счетом 6:1, 6:2.

Самсонова занимает 45-е место в рейтинге WTA. Ее оппонентка в финале — 36-я ракетка мира.

Россиянка в третий раз в карьере стала победительницей на турнире под эгидой WTA. 7 августа она была сильнейшей на турнире WTA-250 в Вашингтоне.

27 августа российская теннисистка Дарья Касаткина победила французскую спортсменку Диан Парри в полуфинале турнира в канадском Гранби (WTA-250). Матч длился 63 минуты. Касаткина выиграла с разгромным счетом в двух сетах 6:2, 6:0.

8 августа Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир категории WTA 500 в американском Сан-Хосе. Она одержала победу над теннисисткой Шелби Роджерс из Соединенных Штатов.

победа Россия Теннис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте