Онколог назвала четыре симптома, указывающих на рак щитовидки

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Врачи сообщают, что рак щитовидной железы входит в список злокачественных новообразований, которые у россиян часто обнаруживают в запущенном состоянии. Терять бдительность нельзя ни молодым, ни пожилым, так как этот вид онкологии может развиться в любом возрасте.

Врач-онколог Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Петрова Мадина Раджабова назвала основные факторы риска: проживание в районах с йодной недостаточностью, нахождение ранее в зоне с высокой радиацией, получение радиоактивного облучения, растущие узлы щитовидной железы, другие злокачественные новообразования и пройденное лучевое лечение в области щитовидной железы.

По словам врача, на ранних стадиях заметить болезнь трудно, потому что она обычно протекает бессимптомно. Уже позже могут появиться более явные признаки, причем некоторые из них можно спутать с простудой.

Онколог перечислила четыре симптома, которые могут указывать на рак щитовидки: охриплость, увеличение лимфоузлов на шее, трудности с глотанием пищи и появление плотного образования в области щитовидной железы — чуть ниже кадыка.

Чтобы не пропустить болезнь, Раджабова порекомендовала регулярно делать УЗИ щитовидной железы и сдавать анализ крови на гормоны, сообщается на портале «Доктор Питер».

Сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что боли в верхней части живота и спине перед сном могут стать признаком наличия рака поджелудочной железы. Кроме того, о наличии заболевания могут свидетельствовать изменения стула, вздутие живота, чувство усталости, потеря аппетита и так далее.