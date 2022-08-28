Welt: Германия готовится тайно национализировать «дочку» Газпрома

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Правительство Германии тайно создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей немецкой дочки Газпрома — компании SEFE. Об этом сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на свои источники.

— Правительство Германии тайно создало холдинговую компанию, чтобы иметь возможность осуществить национализацию в кратчайшие сроки, — сказано в материале.

По данным газеты, бывшая дочерняя компания Газпрома находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии.

В Министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ сообщили, что они знали о создании этой компании.

— Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации, — сообщил представитель ведомства.

19 августа издание Bloomberg сообщило, что Германию ждет сильное понижение промышленных показателей и волнения в обществе из-за роста цен на энергоносители на фоне сокращения поставок газа из России. Цены на топливо в ФРГ за два месяца выросли более чем в два раза на фоне сокращения поставок из РФ.