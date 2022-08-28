Диетолог рассказала о вреде жевательной резинки

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Врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина рассказал о вредных свойствах жевательной резинки.

По ее словам, обычно жвачка используется в случае, если нет возможности прополоскать рот или почистить зубы после еды. Однако жевать ее можно не более двух минут.

— У нее цель именно очищение полости рта от каких-то микроорганизмов. Но если вы будете бесконечно жевать резинку, а там в составе есть углеводы, то кроме повышения сахара в крови, она будет давать размножение бактериальной флоры, — объяснила врач.

Также специалист отметила, что если использовать жвачку в больших количествах, то пострадает желудочно-кишечный тракт, так как она провоцирует вздутие. Причем это касается не только людей с диабетом, но и всех, передает URA.RU.

Врач-терапевт ярославской клиники «РЖД-Медицина» Ирина Сайног в беседе с «Вечерней Москвой» перечислила продукты, которые позволяют избавиться от изжоги. По ее словам, в этом могут помочь бананы, кефир, йогурт, овсянка на воде, негазированная вода и жвачка.