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Набор в дошкольное отделение детей с особенностями здоровья стартовал в Бескудникове

Лейла Алиева
Город
Набор в дошкольное отделение детей с особенностями здоровья стартовал в Бескудникове
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Северный административный округ, Бескудниковский район Карта всех событий

В Бескудниковском районе начался набор в дошкольное отделение детей с особенностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Группы для ребят дошкольного возраста работают в отделении реабилитационно-образовательного центра (РОЦ) № 76 столичного департамента труда и соцзащиты. Здесь воспитатели, музыкальный руководитель, логопед, дефектолог, психолог, педиатр, медсестры и инструктор по ЛФК обеспечат детям от трех лет качественное обучение вместе с восстановлением здоровья.

Учреждение работает с семи утра до семи вечера, а дежурная группа — до восьми часов вечера при пятидневной рабочей неделе. При этом занятия начинаются в девять часов утра и заканчиваются не позднее 16:30.

Кроме того, в течение дня с воспитанниками работают психологи, логопеды и дефектологи, а в первой половине дня проходят физиотерапевтические процедуры, лечебная физкультура, массаж, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый корпус школы № 64 в районе Кунцево и пообщался с ее учениками. В четырехэтажном здании площадью 6,6 тысячи квадратных метров создана комфортная и безопасная среда для обучения старшеклассников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

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