Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин осмотрел новый корпус школы № 64 в районе Кунцево

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин осмотрел новый корпус школы № 64 в районе Кунцево
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Партизанская улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый корпус школы № 64 в районе Кунцево и пообщался с ее учениками в пятницу, 26 августа.

Уточняется, что строительство корпуса на 400 учеников 9–11-х классов было завершено еще в 2021 году. Так, в четырехэтажном здании площадью 6,6 тысячи квадратных метров создана комфортная и безопасная среда для обучения старшеклассников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для занятий по информатике и робототехнике предусмотрен специализированный ИT-полигон, а кабинеты иностранных языков оснащены лингафонным оборудованием. Кроме того, специалисты оборудовали спортивные залы санузлами и душевыми. Также в здании расположены информационный центр, актовый зал с артистическими и медиаузлом, и помещения для свободного творчества.

При этом всего с 2011 года в столице возвели 490 образовательных учреждений, из которых 348 детских садов и 142 школы. Еще 180 новых зданий школ и детских садов планируется построить в 2022–2024 годах, передает агентство городских новостей «Москва».

Еще одна новая школа появится в 2024 году в районе Свиблово на северо-востоке Москвы. Там смогут обучаться 550 человек.

Строительство Район Кунцево Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте