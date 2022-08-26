Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Партизанская улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый корпус школы № 64 в районе Кунцево и пообщался с ее учениками в пятницу, 26 августа.

Уточняется, что строительство корпуса на 400 учеников 9–11-х классов было завершено еще в 2021 году. Так, в четырехэтажном здании площадью 6,6 тысячи квадратных метров создана комфортная и безопасная среда для обучения старшеклассников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для занятий по информатике и робототехнике предусмотрен специализированный ИT-полигон, а кабинеты иностранных языков оснащены лингафонным оборудованием. Кроме того, специалисты оборудовали спортивные залы санузлами и душевыми. Также в здании расположены информационный центр, актовый зал с артистическими и медиаузлом, и помещения для свободного творчества.

При этом всего с 2011 года в столице возвели 490 образовательных учреждений, из которых 348 детских садов и 142 школы. Еще 180 новых зданий школ и детских садов планируется построить в 2022–2024 годах, передает агентство городских новостей «Москва».

Еще одна новая школа появится в 2024 году в районе Свиблово на северо-востоке Москвы. Там смогут обучаться 550 человек.