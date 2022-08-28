Армия КНР приведена в повышенную боевую готовность после захода кораблей США в Тайваньский пролив

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Вооруженные силы Китая приведены в повышенную боевую готовность в связи с заходом эсминцев США в Тайваньский пролив. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщил представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Ши И.

— Войска зоны боевого командования сохраняют повышенную боевую готовность и готовы в любой момент сорвать любую провокацию, — подчеркнул он.

Также Ши И добавил, что армия Китая внимательно изучила все передвижения эсминцев Antietam и Chancellorsville в регионе, передает ТАСС.

До этого стало известно, что два корабля ВМС Соединенных Штатов осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Америки с Китаем из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В начале августа американский президент Джо Байден заявил, что никаких радикальных действий со стороны Пекина после посещения спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси Тайваня не ожидается. Однако он отметил, что поведение КНР после визита Пелоси заставляет беспокоиться, но тревоги оно не вызывает. Само посещение спикером Тайваня президент комментировать отказался.