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В России выявили 46 857 новых случаев коронавируса за сутки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 46 857 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 46 857 новых случаев COVID-19. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За сутки в стране от коронавируса скончались 83 человека, еще 2340 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения от коронавирусной инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 28 223 человека, отмечается на сайте.

В России выявили 46 857 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого стало известно о снижении количества летальных исходов от коронавируса в мире в 15 раз. По словам научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире составляет более 600 миллионов. Более половины всех случаев ковида приходится на восемь стран, среди которых США, Индия, Франция, Бразилия.

Осень считается порой сезонных заболеваний. Именно в это время нужно задуматься о ревакцинации. О том, где в Москве можно сделать повторную прививку от коронавирусной инфекции, — в материале «Вечерней Москвы»

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