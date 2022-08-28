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Выставка «Театр Чайковского» открылась в Луганской филармонии

Лейла Алиева
Общество
Выставка «Театр Чайковского» открылась в Луганской филармонии
Фото: Пресс-служба Музея Победы

В Луганской академической филармонии 27 августа прошла выставка «Театр Чайковского». Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Мероприятие было посвящено великому русскому композитору П. И. Чайковскому. Гостям представят дирижерские партитуры опер Чайковского, постановки которых прошли еще при его жизни, а также материалы неосуществленных театральных замыслов композитора.

— Чайковский — композитор, который признан и любим миллионами слушателей во всем мире. В Луганске его особенно любят. Ни один концертный сезон симфонического оркестра не обходится без музыки это великого русского композитора, — рассказал заслуженный деятель искусств ЛНР Александр Щуров.

В рамках церемонии открытия выступил заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин, а также сотрудник Музея Победы Виктор Дичко. А в завершении мероприятия выступил Академический симфонический оркестр под управлением главного дирижера Александра Щурова.

В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве с 22 по 27 сентября пройдет крупнейший фестиваль современного искусства Artlife Fest, где 49 авторов из 17 стран представят свои работы.

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