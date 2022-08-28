В Британии оценили, как долго Россия способна не поставлять газ в Европу

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Россия может как минимум на год остановить поставки газа в Евросоюз без негативных последствий для своей экономики. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщил эксперт по России британской компании Capital Economics Лайам Пич агентству Bloomberg.

— До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка, — отметил он.

По словам эксперта, благодаря высоким ценам на энергоресурсы прибыль России может составлять до 20 миллиардов долларов в квартал, даже если экспорт голубого топлива будет сокращаться, передает РИА Новости.

25 августа чешский министр юстиции Павел Блажек высказал мнение, что повышение цен на энергию может привести к революции в Европейском союзе. Он отметил, что таких ситуаций в Чехии не было с 1989 года.

До этого Bloomberg сообщил, что Германию ждет сильное понижение промышленных показателей и волнения в обществе из-за роста цен на энергоносители на фоне сокращения поставок газа из России. Цены на топливо в ФРГ за два месяца выросли более чем в два раза на фоне сокращения поставок из РФ.