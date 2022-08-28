Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Британии оценили, как долго Россия способна не поставлять газ в Европу

Лейла Алиева
В мире
В Британии оценили, как долго Россия способна не поставлять газ в Европу
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия может как минимум на год остановить поставки газа в Евросоюз без негативных последствий для своей экономики. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщил эксперт по России британской компании Capital Economics Лайам Пич агентству Bloomberg.

— До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка, — отметил он.

По словам эксперта, благодаря высоким ценам на энергоресурсы прибыль России может составлять до 20 миллиардов долларов в квартал, даже если экспорт голубого топлива будет сокращаться, передает РИА Новости.

25 августа чешский министр юстиции Павел Блажек высказал мнение, что повышение цен на энергию может привести к революции в Европейском союзе. Он отметил, что таких ситуаций в Чехии не было с 1989 года.

До этого Bloomberg сообщил, что Германию ждет сильное понижение промышленных показателей и волнения в обществе из-за роста цен на энергоносители на фоне сокращения поставок газа из России. Цены на топливо в ФРГ за два месяца выросли более чем в два раза на фоне сокращения поставок из РФ.

газоснабжение Россия Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте