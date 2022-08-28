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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении около 250 националистов в районе Славянска

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении около 250 националистов в районе Славянска
Фото: depositphotos

Российские войска ликвидировали почти 250 солдат ВСУ высокоточными ударами в городе Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в Минобороны РФ.

— Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск Донецкой народной республики. Ликвидировано до 150 националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники, — говорится в сообщении.

Также было уничтожено свыше ста человек, проходивших обучение в центре подготовки резерва украинской армии. Кроме того, потери 204-го батальона 241-й украинской бригады территориальной обороны в населенном пункте Артемовск превысили 60 процентов личного состава, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Воздушно-космические силы России поразили в районе населенного пункта Малиновка, расположенного в ДНР, украинский истребитель МиГ-29. Кроме того, российские войска уничтожили самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» в районе села Григоровка.

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