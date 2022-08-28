ВКС России поразили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье

Фото: Минобороны РФ

Российские воздушно-космические силы нанесли удар по цеху завода «Мотор Сич» для ремонта вертолетов украинских войск. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов Воздушных сил Украины, — заявил он.

Также российская армия ликвидировала восемь складов ракетно-артиллерийских боеприпасов и нефтехранилище, снабжавшее солдат ВСУ топливом в городе Никополь Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Кроме того, войска РФ ликвидировали почти 250 украинских солдат благодаря высокоточным ударам в Славянске. Также было уничтожено свыше ста человек, которые обучались в центре подготовки резерва армии Украины, а потери 204-го батальона 241-й украинской бригады территориальной обороны в Артемовске составили свыше 60 процентов личного состава.

Бойцы группы «Вагнер» в Донбассе также нанесли удар и поразили огневые точки противника под Артемовском.