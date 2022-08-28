Бойцы группы «Вагнер» уничтожили огневые точки ВСУ под Артемовском

Фото: Минобороны РФ

Бойцы группы «Вагнер» в Донбассе нанесли удар и поразили огневые точки противника под Артемовском. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Уточняется, что удары были нанесены ракетами с БМП-3, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что Воздушно-космические силы России поразили в районе населенного пункта Малиновка, расположенного в ДНР, украинский истребитель МиГ-29. Кроме того, российские войска уничтожили самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» в районе села Григоровка.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 26 августа заявил, что военнослужащие двух механизированных бригад ВСУ из-за больших потерь покинули свои позиции в Новомихайловке в ДНР и Дибровном в Харьковской области.

6 августа российская армия ликвидировала временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ около села Белогорка под Херсоном. В результате авиационных ударов армия России уничтожила более 400 националистов.