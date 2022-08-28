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Движение трамваев восстановили на севере Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Движение трамваев восстановили на севере Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Клары Цеткин Карта всех событий

Движение трамваев восстановили на улице Клары Цеткин в САО. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Трамваи № 23 и 30 задерживались в районе остановки «Районный центр Рассвет» из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть.

В настоящее время движение полностью восстановлено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

25 августа сообщалось, что трамваи № 37 не будут курсировать после 22:00 в районе Новогиреево с 26 по 28 августа. Изменения будут действовать на период ремонта трамвайных путей около станции метро «Шоссе Энтузиастов».

Чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, работы выполняются в ночные расширенные окна. Вместо трамвайного маршрута № 37 местные жители смогут воспользоваться маршрутами № 36 и 43.

Транспорт Трамваи Северный административный округ (САО)
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