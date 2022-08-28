Пожар произошел на рынке в Волгоградской области

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Возгорание произошло на кровле крытого рынка в городе Волжский Волгоградской области. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Уточняется, что проводится эвакуация покупателей и персонала. По предварительным данным, никто из присутствующих не пострадал.

При этом площадь пожара составила около семи тысяч квадратных метров, говорится в сообщении ведомства.

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До этого сообщалось о пожаре в Москве, который произошел на Солнцевском проспекте в доме 23. Согласно полученным данным, возгорание произошло в одной из квартир на 12-м этаже. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. В результате погиб один человек.