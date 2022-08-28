Кардиолог Варфоломеев объяснил, как распознать «тихий» сердечный приступ

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Бессимптомный сердечный приступ проявляет «расплывчатые» симптомы или вообще их не имеет. Об этом сообщил врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

— Люди старше 50 лет подвергаются значительному риску этих «тихих убийц». Они могут оставаться незамеченными в течение многих лет только для того, чтобы быть случайно обнаруженными во время обычного осмотра, — сказал он.

По его словам, человек может не чувствовать ни боли в груди, ни одышки. Поэтому приступ можно запросто перепутать с изжогой, гриппом или напряжением грудной мышцы.

Игнорирование недуга опасно тем, что сердечный приступ блокирует кровоснабжение сердца и повреждает сердечную мышцу. Основными признаками «тихого» сердечного приступа являются дискомфорт в груди и других частях тела, затрудненное дыхание и головокружение, а также боль в горле или челюсти.

Как правило, связанные с приступами боли в груди — острые, внезапные и интенсивные. Ощущение неустойчивости, головокружения или одышки тоже могут означать сердечный приступ, передает «МедикФорум».

Также бывает дискомфорт в руках, спине, шее, челюсти или желудке. Кроме того, боль или давление в центре грудной клетки, которое распространяется вверх в горло или челюсть, может указывать на сердечный приступ.

До этого сообщалось о трех симптомах инфаркта, которые могут появиться за месяц до приступа.