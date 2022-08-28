«Взрыв был громкий»: очевидица рассказала про момент начала пожара в Волгоградской области

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Жительница города Волжский Волгоградской области Ирина рассказала «Вечерней Москве» о моменте начала пожара на местном рынке.

— Я сама находилась в соседнем микрорайоне. Но взрыв был громкий, — сказала женщина.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Собеседница «ВМ» уточнила, что выглянула в окна и увидела нарастающие клубы дыма со стороны рынка. Остальное Ирина узнала уже из городских сайтов.

28 августа в МЧС сообщили, что возгорание произошло на кровле крытого рынка в городе Волжский. Уточняется, что в настоящее время проводится эвакуация покупателей и персонала.

По предварительным данным, никто из присутствующих не пострадал. При этом площадь пожара составляет около 7 тысяч квадратных метров.