МВД Австрии опровергло сообщения о смерти предполагаемой убийцы Дугиной

Фото: ЦОС ФСБ России

Информация о смерти украинки Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Австрии в воскресенье, 28 августа.

— После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки мы можем сообщить вам, что в Австрии неизвестно ни об одном подобном случае, — говорится в сообщении.

В связи с этим МВД не смогло подтвердить достоверность данной информации, передает РИА Новости.

До этого СМИ сообщили, что Вовк была якобы найдена мертвой. При этом не уточнялось, в каком городе находится квартира, где было обнаружено тело женщины. Неизвестно и местонахождение дочери Вовк.

По данным ФСБ, убийство Дарьи Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Вовк, как сообщается, заложила бомбу под джип погибшей.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка.