Пилотный проект по поддержке предпринимателей «Бизнес-песочница» завершился в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Завершился пилотный обучающий проект по поддержке начинающих предпринимателей «Бизнес-песочница». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 28 августа.

— Новый проект помог 246 участникам обрести необходимые навыки и уверенность для запуска и развития собственного дела, — сказал глава городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Участники прорабатывали бизнес-идеи до стадии запуска в сопровождении трекеров (наставников). Им потребовалось пройти курсы психологии общения с клиентами, повышению личной эффективности и психологии ведения бизнеса.

Выстраиванием стратегий достижения бизнес-целей они занимались в течение месяца. При этом в последний день обучения им необходимо было презентовать проекты — при необходимости трекеры помогали их дорабатывать.

Обучение прошло с 18 июля по 10 августа на площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре». Организатор проекта «Бизнес-песочница» — ГБУ «Малый бизнес Москвы», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

25 августа сообщалось, что с 29 августа по 2 сентября ГБУ «Малый бизнес Москвы» проведет обучающую программу Business Upgrade. Она посвящена разработке персональной стратегии долгосрочного развития.

В ходе курса предприниматели проведут анализ бизнес-модели своих фирм, займутся формированием портрета целевой аудитории, узнают о современных подходах к продажам и многое другое. Программа разработана для компаний со статусом ООО и ИП.